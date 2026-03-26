Concerto di primavera a Villadossola con la Filarmonica

Domenica 29 marzo alle 16, il Teatro La Fabbrica di Villadossola ospiterà il Concerto di primavera della filarmonica. L’evento si terrà sul palco del teatro e prevede un’esibizione musicale della banda. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà nel pomeriggio.

Domenica 29 marzo, alle 16, sul palco del Teatro La Fabbrica di Villadossola appuntamento con il Concerto di primavera della filarmonica.Un percorso in musica da Occidente a Oriente riscoprendo le caratteristiche musicali dei vari luoghi toccati. Al concerto della Filarmonica di Villadossola. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Concerto di primavera a Villadossola con la Filarmonica Articoli correlati Filarmonica Laudamo: in concerto Christian Lavenier con la sua chitarra SoñadaNuovo appuntamento targato Filarmonica Laudamo domenica 1 febbraio alle ore 18 al Palacultura. Leggi anche: Ariano Irpino, concerto con l’Orchestra Filarmonica Pugliese Tutti gli aggiornamenti su Concerto di primavera a Villadossola... Temi più discussi: Domenica 29 marzo, concerto di primavera a Morazzone; VILLADOSSOLA - Concerto di primavera Nord, Sud, Ovest, Est; La primavera a Verona inizia con un doppio appuntamento di Fondazione Arena; Concerto di Primavera. Catania, torna Note di Primavera a Sant’Anna: al via la quinta edizioneLa V edizione del festival Note di Primavera a Sant’Anna, in programma a Catania sotto la direzione artistica di Davide Pulvirenti e organizzato dall’associazione Areasud, rinnova il suo appuntament ... blogsicilia.it Concerto di Primavera alla Reggia di Venaria alla Cappella di Sant'UbertoDomenica 29 marzo, alle ore 17, si terrà in sala Diana della Reggia di Venaria il consueto Concerto di Primavera, che apre la Rassegna Musicale dell’Accademia di Sant’Uberto Cerimoniale e Divertiss ... torinoggi.it Ieri, mercoledì 25 marzo, Rosalía ha dovuto interrompere il concerto di Milano del suo LUX Tour a causa di un’infezione intestinale. Ci ha provato a portarlo a termine ma alla fine del secondo atto ha dovuto arrendersi tra le lacrime. Che qualcosa non tornasse - facebook.com facebook Musica e alta formazione protagonisti all'Auditorium Gervasio di Matera. L'Orchestra del Conservatorio 'Duni' ha celebrato l'arrivo della bella stagione con il tradizionale Concerto di Primavera x.com