L’arte di Alberto Geatti colora la primavera di Lestizza | prosegue con successo la mostra a Villa Bellavitis
Dopo il grande interesse suscitato dall'inaugurazione, la mostra personale di Alberto Geatti, dal titolo evocativo "Cjarte Veris Claps Pieris", continua ad accogliere visitatori nelle sale di Villa Bellavitis. Un’occasione perfetta per chi cerca una meta culturale fuori porta durante i fine.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Novara, la rassegna "Risonanze di primavera" prosegue con "Parigi 1730"Venerdì 27 marzo sul palco del centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara arriva un nuovo appuntamento con la rassegna musicale "Risonanze di...
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