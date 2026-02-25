scienza e musica artisti sordi in scena grazie alla chirurgia robotica

La chirurgia robotica ha permesso a artisti sordi di tornare a suonare, grazie agli impianti cocleari che migliorano l'udito. Sabato prossimo, sul palco dei Rozzi, questi musicisti dimostreranno come tecnologia e passione possano superare ogni limite. La loro esibizione rappresenta un esempio concreto di come scienza e arte si uniscano per cambiare le vite. La scena si arricchisce di un nuovo significato, lasciando spazio a emozioni autentiche.

Scienza, musica e talento superano le barriere della sordità: questo lo sfondo su cui si staglia la ’rinascita’, grazie alla medicina, che sabato prossimo porterà sul palco dei Rozzi artisti con impianto cocleare che hanno superato le barriere della sordità e oggi fanno musica di altissimo livello. Alle 18.30 il teatro senese ospiterà lo spettacolo ’ Sound Sensation – Scienza e Musica’. L’evento è organizzato da Associazione Nazionale Sordi onlus e Fondazione Akusia, con il patrocinio del Comune, Università di Siena, Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Accademia dei Rozzi e Società italiana di audiologia e foniatria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Riacquista l’udito grazie alla chirurgia robotica: l’intervento al Policlinico Federico II di NapoliLa chirurgia robotica sta rivoluzionando il trattamento delle malattie dell'udito.

La Fratta potenzia l’attività di chirurgia ortopedica grazie al nuovo centro di chirurgia artroscopica e chirurgia dello sportLa Fratta amplia le proprie strutture con un nuovo centro dedicato alla chirurgia artroscopica e dello sport, situato presso l’ospedale di Santa Margherita a Cortona.

