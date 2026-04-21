A Jesolo aprono altri due hotel per il personale alberghiero

A Jesolo sono stati inaugurati due nuovi hotel dedicati al personale alberghiero. L’iniziativa coinvolge l’Associazione Jesolana Albergatori, che ha deciso di mantenere e rafforzare le foresterie per gli addetti del settore. Con questa operazione, si continua a puntare sulla stabilità delle strutture di accoglienza per il personale, ampliando così l’offerta ricettiva dedicata a chi lavora nel comparto alberghiero della zona.

Foresterie stabili per il personale: Jesolo e l'Associazione Jesolana Albergatori proseguono su questa strada e raddoppiano. Dopo essere stata la prima associazione di categoria in Italia ad individuare e gestire una foresteria per il personale degli associati (l'hotel El Paso, dal 2022), Aja.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Da Monza al Qatar per un tirocinio in hotel, l’odissea di tre studenti dell’alberghiero: “Missili ed esplosioni, un incubo”Monza – L’istituto alberghiero Olivetti di Monza ha contatti in tutto il mondo per organizzare stage formativi ai propri studenti. Rimini: 40 hotel senza riscaldamento aprono da aprileIl Comune di Rimini ha approvato una deroga che permette a circa 40 hotel privi di riscaldamento di estendere la stagione turistica. Aggiornamenti e dibattiti A Jesolo aprono altri due hotel per il personale alberghieroProsegue l'esperimento delle foresterie per i lavoratori stagionali, si passa da 33 camere a 50 per i soci dell'associazione albergatori locali, più due appartamenti. Una delle due strutture già sold- ... veneziatoday.it Jesolo, sviluppo verticale da 88 metri: 2 torri in stile Miami. Appartamenti già vendutiJESOLO - Due torri destinate a diventare il nuovo simbolo della città. Jesolo come Miami: non si ferma il sogno dello sviluppo in altezza. Da settimane, alle spalle di piazza Brescia, ... ilgazzettino.it