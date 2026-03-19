Da Monza al Qatar per un tirocinio in hotel l’odissea di tre studenti dell’alberghiero | Missili ed esplosioni un incubo

Tre studenti dell’istituto alberghiero Olivetti di Monza sono partiti per un tirocinio in un hotel in Qatar, ma la loro esperienza si è trasformata in un incubo a causa di missili ed esplosioni. L’istituto, che ha relazioni internazionali per organizzare stage formativi, ha visto i giovani affrontare una situazione di emergenza durante il soggiorno all’estero.

Monza – L’istituto alberghiero Olivetti di Monza ha contatti in tutto il mondo per organizzare stage formativi ai propri studenti. Ma chi poteva immaginare che tre ragazzi al lavoro all’hotel The Ned di Barwa Madinatna, vicino a Doha, si sarebbero ritrovati bloccati per settimane senza poter rientrare in Italia? Lo spazio aereo del Qatar è stato chiuso il giorno dei primi attacchi lanciati dall’Iran, causando disagi ai voli dall’aeroporto internazionale Hamad. Raccontano la loro storia gli allievi dell’alberghiero monzese: Syed Sana Zahid (pasticceria), Giorgio Canestracci (Cucina) e Ikram Zairi (Accoglienza) che ieri, dopo tre settimane di incertezza e chiusi in casa per sicurezza, hanno finalmente ricevuto i biglietti per ritornare in Italia, con un volo in programma domenica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Monza al Qatar per un tirocinio in hotel, l’odissea di tre studenti dell’alberghiero: “Missili ed esplosioni, un incubo” Articoli correlati Leggi anche: L’Odissea dei viaggiatori: "Missili ed esplosioni. Una situazione surreale" Leggi anche: "Vedevo i missili dalla finestra": l'odissea di Martina e sua madre per fuggire dal Qatar Aggiornamenti e contenuti dedicati a Da Monza al Qatar per un tirocinio in... Discussioni sull' argomento Da Monza al Qatar per un tirocinio in hotel, l’odissea di tre studenti dell’alberghiero: Missili ed esplosioni, un incubo; L’incubo di uno studente monzese bloccato a Doha sotto i missili: l’intervista; Giorgio, 18 anni, bloccato a Doha: Terrorizzato dai missili, non sappiamo che cosa accadrà; Italia U18: convocati Chiummariello e Prisco. Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 3-0: gli umbri si aggiudicano Gara 3 e accedono alle Semifinali x.com La Sir piega Monza anche in Gara3 (3-0) e vola in semifinale Scudetto http://ow.ly/Zrbp106w2MC #tuttoggi #Perugia #Sport - facebook.com facebook