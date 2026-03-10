A Rimini, circa 40 hotel senza riscaldamento potranno aprire da aprile grazie a una deroga approvata dal Comune. La decisione consente a queste strutture di prolungare la stagione turistica, anche in assenza di sistemi di riscaldamento funzionanti. La misura riguarda hotel che, fino a ora, erano limitati nelle aperture a causa delle condizioni climatiche.

Il Comune di Rimini ha approvato una deroga che permette a circa 40 hotel privi di riscaldamento di estendere la stagione turistica. Questa misura consente l’apertura tra il 15 e il 30 aprile e dal 1° al 15 ottobre, superando i vincoli normativi regionali. La decisione mira a sfruttare un calendario primaverile denso di eventi per aumentare l’afflusso in periodi solitamente morti per le strutture stagionali. L’iniziativa si inserisce nella strategia più ampia di destagionalizzazione del territorio riminese. L’impatto dei numeri sulla ricettività. I dati indicano che nel mese di aprile saranno circa 100 le strutture ricettive aperte sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini: 40 hotel senza riscaldamento aprono da aprile

Articoli correlati

Leggi anche: Hotel senza riscaldamento, arriva la deroga

Tornato da Cuba e debilitato dalla Dengue: avvocato 65enne di Rimini trovato morto in un hotelL’avvocato Paolo Morri è stato trovato morto in una stanza di un albergo a Carpegna, sull'Appennino.

Una selezione di notizie su Rimini 40 hotel senza riscaldamento...

Argomenti discussi: Hotel senza riscaldamento, arriva la deroga.

Hotel senza riscaldamento, arriva la derogaIl Comune allunga la stagione con un mese bonus tra aprile e ottobre per una quarantina di strutture ... msn.com

Rimini, apre l'hotel senza personale: «Prezzi più bassi ma comfort con la tecnologia domotica. Qui non servono stagionali»Arrivare in stazione a Rimini e, mentre si sta raggiungendo l'hotel, scoprire via sms che la chiave della stanza si sbloccherà a 200 metri dall'ingresso. Eccolo un esempio di domotica applicata ... corrieredibologna.corriere.it