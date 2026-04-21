Una nostra lettrice si trova in difficoltà nel trovare una sistemazione stabile, poiché gli affitti continuano a essere inafferrabili e difficili da assicurare. A giugno, potrebbe perdere definitivamente il luogo in cui vive, dopo aver cercato senza successo una soluzione. La situazione evidenzia come il mercato degli affitti sia imprevedibile e spesso insoddisfacente per chi cerca una casa.

Nella morsa degli affitti – che appaiono e scompaiono come un miraggio – c’è finita anche una nostra lettrice che da tempo, invano, sta cercando una soluzione. “A giugno la casa in cui risiedo in affitto andrà all’ asta. Se va bene mi daranno altri 120 giorni di tempo, a me e a mio figlio 14enne, altrimenti cosa faremo?“. Una domanda che resta drammaticamente aperta e a cui, ad oggi, nemmeno gli assistenti sociali e l’Ufficio casa del Comune hanno saputo rispondere. “Si diventa dei numeri, o meno. Non siamo più persone quando si entra in questi meandri. L’altro giorno l’assistente sociale mi aveva trovato, secondo lei, una soluzione. Ci sono andata con un testimone a vederla.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “A giugno non avrò più un tetto“

Narciso Olalo - Prophecy Meets the Press

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