Gli ultra conservatori propongono un tetto alla popolazione | No a una Svizzera da 10 milioni Si vota a giugno

Gli ultra conservatori del partito Svp-Udc propongono di limitare la crescita della popolazione svizzera a 10 milioni di persone, con l’obiettivo di frenare l’immigrazione e preservare le risorse del paese. La proposta, che verrà sottoposta a voto a giugno, prevede un tetto massimo di residenti, un’idea che ha già scatenato forti reazioni e che si distingue per la sua fermezza. Il partito, che ha sempre dominato le elezioni dal 1999, ha depositato 114.

"No a una Svizzera da 10 milioni". Intese come persone. Il partito Svp-Udc, che ha sempre ottenuti risultati di vertice nelle elezioni dal 1999 in poi – ha depositato 114.600 firme alla Cancelleria federale di Berna, raccolte in circa nove mesi: la proposta di legge intende limitare la popolazione del Paese a 10 milioni. Secondo il testo dell'iniziativa, alla Costituzione federale verrà aggiunto un nuovo articolo sullo "sviluppo demografico sostenibile" per cui il numero dei residenti in modo permanente non dovrà superare i dieci milioni di persone entro il 2050. Se per quella data si arrivasse a 9 milioni e mezzo, il Consiglio federale e il Parlamento sarebbero tenuti ad adottare misure di contenimento sui permessi temporanei di soggiorno.