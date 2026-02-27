Finge di avere pistola con la mano in tasca rapina la farmacia e va dalla polizia | In cella avrò tetto e letto
Un uomo ha fatto irruzione in una farmacia nel centro di Verona, urlando che si trattava di una rapina mentre nascondeva una mano in tasca per simulare una pistola. Dopo aver portato via alcuni oggetti, si è diretto verso la polizia e ha dichiarato che in cella avrebbe avuto un tetto e un letto. L’individuo è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine.
“Questa è una rapina”, ha urlato l’uomo entrando nella farmacia del centro di Verona con una mano in tasca a simulare la presenza di un’arma. Poche ore dopo si è presentato con i 500 euro di bottino alla polizia per farsi arrestare: "Avevo bisogno di un posto dove stare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Così è stato ucciso Alex Pretti: il cellulare in mano, la pistola rimossa dalla tasca, gli spari a bruciapelo. I video smentiscono l’Ice
Leggi anche: “Questa è una rapina”. Entra con la pistola in farmacia, terrore alle Villette: dipendenti spintonati e minacciati
Una selezione di contenuti sullo stesso tema.
Discussioni sull' argomento Si finge cliente e rapina la banca: il colpo a Ponte San Giovanni; La forza di una donna trame turche: Bahar finge di essere l'amata di Arif ad una festa; Si finge cliente e rapina la banca | il colpo a Ponte San Giovanni.
Finge di avere una pistola e rapina una farmacia, poi va alla Polizia: «Meglio in carcere che per strada»La cronaca nera si mescola al dramma sociale nel centro storico di Verona, dove un uomo di 51 anni, originario di Padova, ha rapinato una farmacia in pieno giorno per poi costituirsi. leggo.it
In un mondo dove tutto cambia… avere accanto una persona che ti ama davvero è la più grande ricchezza che la vita possa donarti. Non si compra. Non si finge. Non si sostituisce. È quella mano che ti stringe quando hai paura. È quello sguardo che ti sceg - facebook.com facebook