Finge di avere pistola con la mano in tasca rapina la farmacia e va dalla polizia | In cella avrò tetto e letto

Un uomo ha fatto irruzione in una farmacia nel centro di Verona, urlando che si trattava di una rapina mentre nascondeva una mano in tasca per simulare una pistola. Dopo aver portato via alcuni oggetti, si è diretto verso la polizia e ha dichiarato che in cella avrebbe avuto un tetto e un letto. L’individuo è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine.