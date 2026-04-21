A Geraci Siculo va il premio Livio Scattolini sarà il borgo verde del 2026

Geraci Siculo ha ricevuto il premio “Livio Scattolini 2026” nella categoria “Borgo Verde”, riconoscimento assegnato dall’associazione I Borghi più belli. Il premio premia le iniziative di valorizzazione ambientale e sostenibilità adottate dal comune madonita, che si distingue per il suo impegno in questo settore. La cerimonia di consegna si è svolta di recente, con la partecipazione di rappresentanti degli enti promotori.

Geraci Siculo si conferma tra le eccellenze italiane nella valorizzazione ambientale e nella sostenibilità: il comune madonita è stato insignito del prestigioso Premio nazionale “Livio Scattolini 2026” nella categoria “Borgo Verde”, riconoscimento promosso dall’associazione I Borghi più belli.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Nelle Madonie il borgo degli "immortali", boom di ultranovantenni a Geraci SiculoAlimentazione naturale, coesione sociale e vita attiva: il modello del piccolo centro siciliano richiama quello delle Blue Zones. Geraci Siculo, il borgo delle Madonie dove la longevità è di casaABBONATI A DAYITALIANEWS Un piccolo paese con numeri straordinari Nel cuore delle Madonie, il borgo di Geraci Siculo, con circa 1. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Geraci Siculo, il paese della longevità; Geraci Siculo, le foto scattate col drone nell'area a rischio frana; Geraci Siculo, intervento da 4,35 milioni per la messa in sicurezza tra via Vittorio Emanuele e il Castello; Crolli e frane, investimento da 4,35 milioni a Geraci Siculo. Geraci Siculo è il Borgo Verde 2026: al borgo madonita il premio Livio ScattoliniGeraci Siculo si conferma tra le eccellenze italiane nella valorizzazione ambientale e nella sostenibilità: il comune madonita è stato insignito del prestigioso Premio nazionale Livio Scattolini 2026 ... blogsicilia.it Crolli e frane, investimento da 4,35 milioni a Geraci SiculoUn intervento strategico per la sicurezza del territorio interesserà il centro abitato di Geraci Siculo, nella zona compresa tra via Vittorio Emanuele, via Fontanelle e l’area del Castello. Il progett ... blogsicilia.it l'Icona dello Spirito Santo alla base del Credo del Popolo gangitano. II Popolo geracese, riconsegna l'Icona dopo una settimana di Peregrinatio per le chiese di Geraci Siculo. Web Graphic and Published By © Associazione Culturale Hyeracij Project #gan - facebook.com facebook