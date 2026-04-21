A Geraci Siculo va il premio Livio Scattolini sarà il borgo verde del 2026

Da palermotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Geraci Siculo ha ricevuto il premio “Livio Scattolini 2026” nella categoria “Borgo Verde”, riconoscimento assegnato dall’associazione I Borghi più belli. Il premio premia le iniziative di valorizzazione ambientale e sostenibilità adottate dal comune madonita, che si distingue per il suo impegno in questo settore. La cerimonia di consegna si è svolta di recente, con la partecipazione di rappresentanti degli enti promotori.

Geraci Siculo si conferma tra le eccellenze italiane nella valorizzazione ambientale e nella sostenibilità: il comune madonita è stato insignito del prestigioso Premio nazionale “Livio Scattolini 2026” nella categoria “Borgo Verde”, riconoscimento promosso dall’associazione I Borghi più belli.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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