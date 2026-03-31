Nelle Madonie il borgo degli immortali boom di ultranovantenni a Geraci Siculo

Da palermotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Madonie si trova un borgo che ha attirato l’attenzione per il numero di ultranovantenni residenti. A Geraci Siculo vivono 56 persone di età superiore ai 90 anni, tra cui una che compirà 100 anni e un’altra che raggiungerà i 105 nel corso dell’anno. L’intera cittadina si appresta a festeggiare il centenario di una delle sue cittadine.

Alimentazione naturale, coesione sociale e vita attiva: il modello del piccolo centro siciliano richiama quello delle Blue Zones. Il sindaco Iuppa: "Qui si vive in modo semplice" el cuore delle Madonie c’è un borgo che sta attirando l’attenzione per un dato tanto semplice quanto straordinario: a Geraci Siculo vivono 56 ultranovantenni, una cittadina che compirà 100 anni nel corso dell’anno e un’altra che raggiungerà i 105. Numeri che, rapportati alla popolazione, raccontano una realtà unica e collocano il paese tra i casi più interessanti in Italia sul fronte della longevità. Il fenomeno richiama da vicino il modello delle cosiddette “Blue Zones”, le “Zone blu”: aree del pianeta dove si registra la più alta concentrazione di persone longeve. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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© Palermotoday.it - Nelle Madonie il borgo degli "immortali", boom di ultranovantenni a Geraci Siculo

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