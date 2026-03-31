Nelle Madonie si trova un borgo che ha attirato l’attenzione per il numero di ultranovantenni residenti. A Geraci Siculo vivono 56 persone di età superiore ai 90 anni, tra cui una che compirà 100 anni e un’altra che raggiungerà i 105 nel corso dell’anno. L’intera cittadina si appresta a festeggiare il centenario di una delle sue cittadine.

Alimentazione naturale, coesione sociale e vita attiva: il modello del piccolo centro siciliano richiama quello delle Blue Zones. Il sindaco Iuppa: "Qui si vive in modo semplice" el cuore delle Madonie c’è un borgo che sta attirando l’attenzione per un dato tanto semplice quanto straordinario: a Geraci Siculo vivono 56 ultranovantenni, una cittadina che compirà 100 anni nel corso dell’anno e un’altra che raggiungerà i 105. Numeri che, rapportati alla popolazione, raccontano una realtà unica e collocano il paese tra i casi più interessanti in Italia sul fronte della longevità. Il fenomeno richiama da vicino il modello delle cosiddette “Blue Zones”, le “Zone blu”: aree del pianeta dove si registra la più alta concentrazione di persone longeve. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Nelle Madonie il borgo degli "immortali", boom di ultranovantenni a Geraci Siculo

Articoli correlati

Geraci Siculo investe su turismo, giovani e cultura: ecco il piano 2026-2028Il Documento Unico di Programmazione e il bilancio 2026-2028 delineano la strategia del Comune: investimenti su turismo, valorizzazione delle...

Geraci Siculo tra i comuni italiani custodi della Macchia MediterraneaIl borgo madonita di Geraci Siculo compie un nuovo passo nel percorso di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico.

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Un piccolo borgo delle Madonie protagonista di un libro fotografico; Sembra un borgo delle fiabe sospeso tra le nuvole: ecco l’angolo di pietra più magico della Sicilia; Bandiere arancioni in Sicilia: ecco i due bellissimi borghi da non perdere; Isnello celebra le sue radici, tre giorni tra gusto e tradizioni nelle Madonie. Le foto.

Nelle Madonie il borgo degli «immortali», boom di ultranovantenniNel cuore delle Madonie, i monti che guardano Palermo e la sua provincia, c'è un borgo degli immortali: a Geraci Siculo vivono 56 ultranovantenni, una cittadina che compirà 100 anni nel corso dell’a ... msn.com

Castelbuono nelle Madonie Un piccolo borgo medievale immerso nel Parco delle Madonie con un delizioso centro storico Palermo Sicilia facebook

Nel cuore delle Madonie, i monti che guardano Palermo e la sua provincia, c'è un borgo degli "immortali": a Geraci Siculo vivono 56 ultranovantenni, una cittadina che compirà 100 anni nel corso dell’anno e un’altra che raggiungerà i 105. x.com