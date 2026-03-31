Geraci Siculo, piccolo paese delle Madonie, si distingue per un numero elevato di anziani e una longevità significativa tra i suoi abitanti. Situato nel cuore della regione, il borgo conta circa 1.000 residenti, molti dei quali superano gli 80 anni. La presenza di un'aspettativa di vita superiore alla media nazionale è uno degli aspetti più noti di questa comunità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un piccolo paese con numeri straordinari. Nel cuore delle Madonie, il borgo di Geraci Siculo, con circa 1.600 abitanti, si distingue per un dato sorprendente: ben 56 residenti hanno superato i 90 anni. A questi si aggiungono due donne prossime a traguardi eccezionali, una che compirà 100 anni entro l’anno e un’altra che raggiungerà i 105 anni. Si tratta di cifre che, se rapportate alla popolazione complessiva di circa 1.640 persone, risultano particolarmente significative e difficili da considerare casuali. Il segreto? Uno stile di vita tramandato nel tempo. Secondo il sindaco Luigi Iuppa, la longevità degli abitanti è il risultato di abitudini consolidate nel tempo, tramandate di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Geraci Siculo, il borgo delle Madonie dove la longevità è di casa

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