All’asta il volume di Jacopone da Todi

Gonnelli Casa d’Aste ha annunciato la prossima asta primaverile dedicata a libri, autografi e manoscritti, che si svolgerà dal 3 al 5 marzo a Firenze, presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49. Tra i lotti in vendita, figura un volume di Jacopone da Todi e un pezzo che si riferisce a Lucca. L’evento coinvolge diversi collezionisti e appassionati del settore.

C'è anche un pezzo che richiama Lucca nell'asta primaverile che Gonnelli Casa d'Aste si prepara all'asta primaverile dedicata a Libri, Autografi e Manoscritti, che si terrà dal pomeriggio di martedì 3 marzo a giovedì 5 marzo presso la sede di via Fra' Giovanni Angelico 49 a Firenze. Nelle tre giornate d'asta saranno messi all'incanto 566 lotti, divisi in cinque sessioni di vendita. Si tratta di una rara edizione de "Laude de lo completativo et extatico" di Jacopone da Todi appartenuto a Giuseppe Martini. Un testo fondamentale della poesia italiana e una delle primissime versioni a stampa dello Stabat Mater. illustrata da tre xilografie raffiguranti, rispettivamente San Francesco che riceve le stimmate affiancata da due bordure; Cristo che predica, e Cristo in preghiera (all'interno di iniziale miniata).