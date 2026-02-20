Non giochiamo dove uccidono le persone | il Werder Brema rinuncia ad andare negli Stati Uniti
Il Werder Brema ha deciso di cancellare la tournée prevista negli Stati Uniti a maggio 2026, a causa di preoccupazioni sulla sicurezza. La squadra tedesca aveva pianificato diverse partite amichevoli in vari stati americani, ma ha scelto di non rischiare. Il club ha comunicato che preferisce concentrarsi sulla preparazione in Germania, evitando spostamenti in aree considerate poco sicure. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.
Il Werder Brema ha ufficialmente annullato la tournée estiva programmata negli Stati Uniti, prevista per maggio 2026. Non ragioni logistiche o per motivi simili, ma motivata – secondo il direttore generale Klaus Filbry – da ragioni politiche, di sicurezza e da possibili difficoltà organizzative. Tra i fattori principali c’è quanto accaduto nelle ultime settimane nell’area di Minneapolis, dove a fine gennaio si è verificato un grave episodio che ha coinvolto agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) e ha provocato la morte di due residenti, Renee Good e Alex Pretti. “Giocare in una città in preda a tensioni e dove le persone vengono uccise non corrisponde ai valori del nostro club.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Dalle amministrative italiane al referendum sulla giustizia, passando per le elezioni europee e le mid-term negli Stati Uniti: il 2026 sarà un anno cruciale per capire dove sta andando la politica
Leggi anche: USA: divieto di ingresso negli Stati Uniti. Trump estende la limitazione ad altri 20 paesi, ecco qualiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bundesliga, tris del Bayern al Werder Brema: Kane incontenibile, Kompany torna a +6 sul Dortmund - facebook.com facebook
#Bundesliga, tris del Bayern al Werder Brema: Kane incontenibile, Kompany torna a +6 sul Dortmund x.com