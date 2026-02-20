Non giochiamo dove uccidono le persone | il Werder Brema rinuncia ad andare negli Stati Uniti

Il Werder Brema ha deciso di cancellare la tournée prevista negli Stati Uniti a maggio 2026, a causa di preoccupazioni sulla sicurezza. La squadra tedesca aveva pianificato diverse partite amichevoli in vari stati americani, ma ha scelto di non rischiare. Il club ha comunicato che preferisce concentrarsi sulla preparazione in Germania, evitando spostamenti in aree considerate poco sicure. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.