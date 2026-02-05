La polizia ha espulso due cittadini cileni che erano stati arrestati durante un tentativo di furto in una villa. I due uomini erano già in carcere, condannati a due anni e quattro mesi per rapina impropria. Questa volta, l’Ufficio di Sorveglianza di Brescia ha deciso di allontanarli dal territorio, optando per l’espulsione invece di proseguire con la detenzione.

LA QUESTURA. I due stavano scontando una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per rapina impropria: l’Ufficio di Sorveglianza di Brescia ha disposto l’espulsione alternativa alla detenzione. A gennaio sei rimpatri complessivi eseguiti dalla Questura di Bergamo. Espulsioni e rimpatri: nel mese di gennaio la Questura di Bergamo ha intensificato l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, con sei cittadini stranieri rimpatriati complessivamente. Al centro degli interventi la vicenda di due cittadini cileni, espulsi tra il 28 e il 29 gennaio con accompagnamento alla frontiera. I due, irregolari sul territorio nazionale, stavano scontando una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per rapina impropria, quando l’Ufficio di Sorveglianza di Brescia ha disposto l’espulsione in alternativa alla detenzione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Espulsi due cileni: erano stati arrestati dopo un tentativo di furto in villa

Approfondimenti su Villa Furto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Villa Furto

Espulsi due cileni: erano stati arrestati dopo un tentativo di furto in villaEspulsioni e rimpatri: nel mese di gennaio la Questura di Bergamo ha intensificato l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, con sei cittadini stranieri rimpatriati complessivamente. Al ... ecodibergamo.it

I due stavano scontando una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per rapina impropria: l’Ufficio di Sorveglianza di Brescia ha disposto l’espulsione alternativa alla detenzione. A gennaio sei rimpatri complessivi eseguiti dalla Questura di Bergam facebook