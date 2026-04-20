Trovato fuori dal Sert con dosi di eroina e denaro contante | arrestato un 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato sabato mattina dai carabinieri del Nas mentre si trovava fuori dal Sert. Durante il controllo, i militari hanno trovato quattro dosi di eroina e 250 euro in contanti nella sua disponibilità. L’uomo è stato accompagnato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si è svolta nella città di Ancona, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento.

ANCONA - Quattro dosi di eroina e 250 euro in contanti. Li aveva un uomo di 40 anni, fuori dal Sert. A sorprenderlo con la droga in tasca sono stati i carabinieri del Nas, sabato mattina, che lo hanno arrestato. Il 40enne si trovava all’ex Crass, in via Cristoforo Colombo, al Piano, a pochi passi.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Roma: trovato con dosi di cocaina fugge e tenta di investire carabiniere, 40enne arrestatoUn uomo è stato arrestato a Roma dopo un tentativo di fuga e il sequestro di cocaina durante un controllo dei carabinieri. Leggi anche: Spaccia nell’auto a noleggio. I carabinieri lo sorprendono con 14 dosi e denaro contante