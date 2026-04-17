A Vignola il primo convegno sull' autista soccorritore

A Vignola si svolge il primo convegno dedicato all'autista soccorritore, un evento che si inserisce nel quadro di cambiamenti nel sistema sanitario e del servizio di emergenza 112. L'iniziativa si propone di approfondire le funzioni e le competenze di questa figura, in un momento in cui le modalità di intervento e i ruoli nel settore dell'emergenza extraospedaliera stanno evolvendosi.

In un momento di profonda evoluzione del sistema sanitario e del sistema di emergenza 112, prende forma un appuntamento destinato a segnare un passaggio importante per tutto il settore dell'emergenza extraospedaliera.Si terrà infatti quest'anno a Vignola, il 16 maggio, il 4° Convegno Annuale Co.E.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sanità, Marcello (FdI): “Riconoscere il valore dell’autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa”Riconoscere il valore strategico dell’autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa, quali figure centrali nella catena dell’emergenza,... Sanità, UGL Salute: “Autista soccorritore figura fondamentale, il Parlamento acceleri sul pieno riconoscimento della professione”“L’adozione del testo base in Commissione Affari Sociali alla Camera della proposta di legge presentata nei giorni scorsi dall’onorevole Cappellacci... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Vignola in fiore, al via la 55ª edizione della Festa dei Ciliegi tra parate e mercatini; Vignola: foglia di cannabis sul carro, è polemica; Vignola: la Festa dei Ciliegi in Fiore tra colori, tradizioni e carri fioriti; Blitz contro il commando dei portavalori: 16 arresti. A Vignola il primo convegno sull'autista soccorritoreIn programma il prossimo 16 maggio, la giornata unirà il confronto istituzionale all'addestramento operativo con scenari pratici e simulazioni reali ... modenatoday.it "La BELLEZZA delle ERBACCE" Sabato 18 Aprile Alla scoperta dei dettagli nascosti tra le forme delle piante selvatiche del Monte Vignola e creazione di un manufatto di ceramica con impressioni botaniche. Monte Vignola, Vedegheto. Via Monte di Vi facebook Chiesa del Gesù, Roma, arquitecto Giacomo Barozzi di Vignola 1507-1573 x.com