A Cordenons approda Contrazioni pericolose con Rocío Muñoz Morales
Dopo il rinvio dello scorso 9 aprile, quando lo spettacolo non andò in scena a causa di un’improvvisa indisposizione di uno dei protagonisti, arrivano a Cordenons Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, i protagonisti di Contrazioni pericolose. La commedia, scritta e diretta da.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta in “Contrazioni pericolose”L’esilarante vicenda si svolge interamente all’interno di un reparto di ginecologia.