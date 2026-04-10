‘Contrazioni pericolose’ | spettacolo con Rocío Muñoz Morales Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta

Sabato 18 alle 21 e domenica 19 alle 16.30, al Teatro Nuovo di Ferrara, andrà in scena lo spettacolo intitolato ‘Contrazioni pericolose’. La rappresentazione vede la partecipazione di Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta. La proposta teatrale sarà presentata in due repliche, una sera e una pomeridiana, presso il teatro cittadino.

Sabato 18 (ore 21) e domenica 19 (ore 16.30), al Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo ‘Contrazioni pericolose’. Penultimo appuntamento di Prosa 25-26 con protagonisti Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday‘Contrazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta in “Contrazioni pericolose”L’esilarante vicenda si svolge interamente all’interno di un reparto di ginecologia. Rocio Munoz Morales smentita subito: altro che conoscenza appena iniziata, con Iannone è amore!Negli ultimi giorni Rocio Muñoz Morales aveva scelto la linea della prudenza, smorzando con parole misurate il chiacchiericcio che la voleva già... Si parla di: Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 31 marzo a lunedì 6 aprile 2026 in Riviera e Côte d'Azur; Tour marchigiano per la commedia Contrazioni pericolose.