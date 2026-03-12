Rocío Muñoz Morales Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta in Contrazioni pericolose

Dal 13 al 15 marzo al Teatro Duse di Bologna, ArtistiAssociati presenta “Contrazioni pericolose”, una commedia con protagonista Rocío Muñoz Morales, insieme a Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, che firma anche testo e regia. La produzione vede i tre attori impegnati in un allestimento diretto da Walter Mramor, con la rappresentazione che si svolge nel centro di Bologna.

L’esilarante vicenda si svolge interamente all’interno di un reparto di ginecologia. Una donna sta per partorire e la situazione è concitata. Un ostetrico cerca di tranquillizzarla, ma soprattutto cerca di tranquillizzare l’uomo che la accompagna, che non è il marito, il fratello e nemmeno il compagno. Si tratta di un amico speciale che, solo alla fine della commedia, scoprirà di essere il padre del nascituro. ‘Contrazioni pericolose’ segna un cambio di passo nella carriera di Pignotta, come autore e attore. Gli ingredienti vincenti della sua drammaturgia ci sono tutti: situazioni comiche, l’incontro e scontro tra caratteri, grande feeling fra gli attori in scena e un pizzico di mistero, ma questa volta Pignotta varca la soglia dell’esplorazione dell’animo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

