A Città del Messico Andrea Bocelli ha incantato oltre 300mila spettatori | il tour globale per i 30 anni di Romanza Il video di Amicait

(askanews) – Oltre 300mila spettatori hanno accolto Andrea Bocelli nella suggestiva cornice dello Zòcalo, nel cuore di Città del Messico, per un concerto-evento che ha trasformato la piazza in un palcoscenico globale. GUARDA LE FOTO Andrea Bocelli, le foto di una vita in musica. Il Maestro ha proposto alcuni dei suoi brani più celebri, al centro del tour mondiale dedicato all’anniversario. L’evento, realizzato con AEG Presents e WME insieme alle istituzioni locali, si inserisce proprio nel tour globale per i 30 anni di Romanza. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e 15 miliardi di streaming, Andrea Bocelli continua a confermarsi tra gli artisti italiani più amati a livello internazionale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Città del Messico Andrea Bocelli ha incantato oltre 300mila spettatori: il tour globale per i 30 anni di "Romanza". Il video di Amica.it

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