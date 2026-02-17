Lucy Orta a CasermArcheologica | Trame di comunità un’installazione che dà forma a una comunità in trasformazione

Lucy Orta porta a CasermArcheologica la sua installazione “Trame di comunità” per mostrare come le persone si uniscono e cambiano nel tempo. L’artista ha creato un accampamento di tende di lino e canapa, con volti ricamati che rappresentano le storie di chi vive il territorio. Piccoli amuleti in terracotta, appesi come ricordi di memorie e paesaggi, arricchiscono l’opera. La mostra si inserisce nel percorso di residenza che Lucy Orta sta portando avanti a Sansepolcro, coinvolgendo la comunità locale.

Il progetto, a cura di Simonetta Carbonaro, sarà presentato in anteprima stampa venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 11.30 a Palazzo Muglioni. L'inaugurazione è prevista sabato 28 febbraio alle ore 17.30, alla presenza degli artisti Lucy + Jorge Orta, e la mostra resterà aperta al pubblico dal 28 febbraio al 15 luglio 2026. La scelta del luogo non è un dettaglio: Palazzo Muglioni, sede di CasermArcheologica, dal 2013 è al centro di un processo di rigenerazione culturale guidato dall'associazione che lo ha trasformato in uno dei centri di produzione culturale più dinamici in Italia. In questa cornice, Trame di comunità non "arriva" semplicemente: si innesta in un ecosistema già vivo, che lavora sull'arte come pratica concreta, condivisa, capace di creare relazioni.