A Bisceglie l' ultimo saluto a Patrizia Lamanuzzi I figli | Grazie per averci insegnato la vita

A Bisceglie si sono svolti i funerali di Patrizia Lamanuzzi, una donna di 54 anni uccisa lo scorso 15 aprile dal marito. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di strangolarla prima di gettarla dal quinto piano dell’abitazione. I figli della vittima hanno ringraziato per aver imparato da lei il senso della vita. La cerimonia si è tenuta nella chiesa locale, con amici e parenti presenti.

A Bisceglie è stato il giorno dell'ultimo saluto a Patrizia Lamanuzzi, la 54enne uccisa lo scorso 15 aprile dal marito, Luigi Gentile, il quale avrebbe prima cercato di strangolarla per poi gettarla dal quinto piano dell'appartamento in cui la donna viveva. L'uomo, 61 anni, si è poi tolto la vita.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bisceglie, spinge la moglie dal balcone e si lancia: morti Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile Omicidio-suicidio a Bisceglie, Luigi Gentile lancia dal balcone la moglie Patrizia Lamanuzzi e poi si butta, morti - VIDEOI loro corpi sono stati trovati uno accanto all'altro sulla rampa di accesso al garage del palazzo in cui vivevano, in via Vittorio Veneto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Femminicidio a Bisceglie, il dolore della famiglia di Patrizia Lamanuzzi: Quel mostro non vincerà, scusaci; Lancia moglie da balcone e si suicida, segni di strangolamento su lei; Chi erano Luigi Gentile e Patrizia Lamanuzzi, i due coniugi volati giù dal balcone a Bisceglie; Patrizia Lamanuzzi, chi era la 54enne spinta dal marito giù dal balcone a Bisceglie. La testimone: L'ho sentita urlare. I due figli,... Bisceglie, grande partecipazione e commozione per i funerali di Patrizia LamanuzziPalloncini rossi a forma di cuore liberati in aria per l’ultimo saluto a Patrizia Lamanuzzi. Un’intera comunità ha partecipato commossa ai funerali della donna di 54 anni morta lo scorso 15 aprile a B ... trmtv.it PATRIZIA LAMANUZZI Bisceglie, uccisa dal marito: l’addio a Patrizia Lamanuzzi. I figli: Grazie mamma per averci dato la vitaNell’omelia, don Michele Barbaro ha espresso la vicinanza della comunità ai figli della vittima: A voi va l’abbraccio di tutta la Chiesa e della città, che si stringe con affetto al vostro dolore. statoquotidiano.it Bisceglie ha dato oggi l’ultimo saluto a Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, uccisa dal marito lo scorso 15 aprile prima che l’uomo si togliesse la vita. La cerimonia si è svolta nella chiesa della Misericordia, in un clima segnato dal dolore e dalla presenza di tutta la co - facebook.com facebook Femminicidio a Bisceglie, lutto cittadino per i funerali di Patrizia Lamanuzzi. Le esequie nella parrocchia della Misericordia x.com