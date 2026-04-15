A Bisceglie, in via Vittorio Veneto, si è verificato un tragico episodio che ha coinvolto due persone, una donna di 54 anni e un uomo di 61. Secondo le prime ricostruzioni, un litigio si sarebbe protratto con urla prima che uno dei due spingesse l’altro dal balcone, evento seguito dal loro decesso. La polizia sta indagando sui dettagli della vicenda.

La lite, le urla e la caduta: la ricostruzione. Una lite, poi le urla e il vuoto. È questa la prima, drammatica ricostruzione di quanto accaduto a Bisceglie, in via Vittorio Veneto, dove sono morti Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, e Luigi Gentile, 61. Secondo gli elementi raccolti dai carabinieri, l’uomo avrebbe spinto la moglie dal balcone del quinto piano, per poi lanciarsi a sua volta pochi istanti dopo. A raccontare la scena è stata una vicina di casa, che avrebbe sentito i due discutere animatamente sin dalle prime ore del mattino, prima di udire le urla della donna e vederla cadere. I corpi sono stati trovati uno accanto all’altro sulla rampa del garage condominiale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bisceglie, spinge la moglie dal balcone e si lancia: morti Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile

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