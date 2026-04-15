Omicidio-suicidio a Bisceglie Luigi Gentile lancia dal balcone la moglie Patrizia Lamanuzzi e poi si butta morti - VIDEO

A Bisceglie, nel quartiere di via Vittorio Veneto, sono stati trovati i corpi di una coppia. Secondo quanto riferito, uno dei due avrebbe lanciato la moglie dal balcone prima di togliersi la vita. I corpi sono stati scoperti sulla rampa di accesso al garage del palazzo. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. Nessun’altra persona risulta coinvolta al momento.

I loro corpi sono stati trovati uno accanto all'altro sulla rampa di accesso al garage del palazzo in cui vivevano, in via Vittorio Veneto. I due coniugi erano in fase di separazione Omicidio-suicidio a Bisceglie dove un uomo, Luigi Gentile, ha lanciato dal balcone la moglie Patrizia Lamanuzz.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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