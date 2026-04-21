A 27 anni lascia il lavoro in banca ora accompagna viaggiatori in giro per il mondo | Preferisco l’aria aperta

A 27 anni, dopo aver lavorato in banca, ha deciso di cambiare vita e ora accompagna gruppi di viaggiatori in diverse parti del mondo. In un’intervista ha spiegato che non le piace passare il tempo in un ufficio, preferendo invece stare all’aperto. La sua scelta di abbandonare la carriera in banca è motivata dalla voglia di vivere esperienze in ambienti naturali.

Città di Castello (Perugia), 21 aprile 2026 – L’ufficio, i numeri e la scrivania? “No, grazie preferisco l’Everest!”. Una laurea in economia in tasca e un lavoro in banca, ma Lorenzo Pablo Mazzanti, 27 anni di Città di Castello ha mollato tutto e ha scelto una professione “ all’aria aperta ”. Oggi accompagna gruppi di viaggiatori di tutte le età verso destinazioni di nicchia, come il Nepal o l’Islanda. Un anno fa ha lasciato l’impiego in un istituto di credito, in dodici mesi ha preso qualcosa come 72 aerei, l’ultimo dei quali lo ha riportato a casa dopo un’escursione al campo base dell’Everest, da lui stesso guidata, a più di 5 mila metri di altezza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A 27 anni lascia il lavoro in banca, ora accompagna viaggiatori in giro per il mondo: “Preferisco l’aria aperta” Notizie correlate Banca Mediolanum e il Giro d’Italia insieme per altri tre anni. Cairo: “Molto più di un partner storico”Prosegue e si rinnova una delle collaborazioni più longeve del ciclismo italiano: dopo oltre vent’anni, continua la storica sponsorizzazione del Gran... Leggi anche: LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Russel il migliore con la Mercedes, Ferrari a lavoro sull’affidabilità. Aston Martin lascia a bocca aperta