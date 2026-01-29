LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Russel il migliore con la Mercedes Ferrari a lavoro sull’affidabilità Aston Martin lascia a bocca aperta

La penultima giornata di test a Barcellona si conclude con Lewis Hamilton che domina la pista con la Mercedes. Russell si conferma il più veloce tra i piloti in pista, mentre la Ferrari lavora duro sul fronte dell’affidabilità. L’Aston Martin sorprende ancora, lasciando tutti a bocca aperta con le sue prestazioni. I team tornano ai box stanchi ma con molte indicazioni per le prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 FINE DELLA PENULTIMA GIORNATA DI TEST A BARCELLONA! 17.59 Sembra che McLaren non abbia girato nel pomeriggio per problemi legati al fuel system. 17.58 Installation lap nuovamente dell’Aston Martin in pista. 17.57 Ci si avvia alla chiusura di questa penultima giornata di test a Barcellona, con Mercedes che ha recitato il ruolo della primattrice dal punto di vista delle prestazioni, ma da quando Aston Martin ha fatto la sua comparsa in pista tutto sembra essere finito in secondo piano. 17.55 L’incognita di Aston Martin sarà il motore, visto che su Honda le riserve non sono poche. 🔗 Leggi su Oasport.it

