Banca Mediolanum rinnova la sua collaborazione con il Giro d’Italia per altri tre anni. L’istituto di credito continuerà a sponsorizzare la maglia azzurra di miglior scalatore, rafforzando il suo impegno nel mondo dello sport. L’accordo prosegue con l’obiettivo di sostenere l’evento e promuovere l’immagine della banca nel panorama ciclistico italiano. La partnership si conferma un elemento stabile nel calendario della corsa.

Prosegue e si rinnova una delle collaborazioni più longeve del ciclismo italiano: dopo oltre vent’anni, continua la storica sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia, avviata nel 2003 con Banca Mediolanum, che anche quest'anno metterà il proprio nome sulle iconiche salite e sulle maglie di Giro d'Italia Women e Giro Next Gen. In occasione dell’annuncio, Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum e Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup, hanno presentato a Palazzo Biandrà, nel cuore di Milano, la maglia azzurra, simbolo del miglior scalatore, una delle casacche più ambite della storia del ciclismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Banca Mediolanum e il Giro d’Italia insieme per altri tre anni. Cairo: “Molto più di un partner storico”

Leggi anche: Banca Mediolanum, nel 2025 la più alta raccolta di sempre

Banca Mediolanum festeggia un 2025 recordMerano (Bolzano), 21 dicembre 2025 – I numeri raccontano una crescita, ma sono le parole a spiegare una visione.

Una raccolta di contenuti su Banca Mediolanum.

Temi più discussi: Banca Mediolanum, 2.000 euro di bonus ai dipendenti; Banca Mediolanum, Volpato fa il bilancio del Wealth Advisor Meeting; Confapi Milano: grande partecipazione all’evento presso Banca Mediolanum; Borsa: scatta la rimonta delle banche.

Banca Mediolanum, una nuova cf a PescaraSi rafforza il team di Banca Mediolanum a Pescara con l’ingresso di Manuela Colanero, professionista con un solido background manageriale e commerciale. A darne notizia è stato il manager wealth ... bluerating.com

Reti in Borsa: Banca Mediolanum allunga su tutti il passoBanca Mediolanum ha invertito al rialzo la rotta tornando a oltrepassare la resistenza statica (ex supporto) in area 18 euro. I prossimi potenziali obiettivi sono ora individuabili a quota 18,90 in ... bluerating.com

Banca Mediolanum | Basiglio facebook

Gianni Rovelli, Direttore Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali di Banca Mediolanum, nell’intervista a @fondiesicav riassume le direttrici su cui lavoriamo per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni Leggi l’intervista bmed.it/nextgenfond x.com