Torna il 25 aprile la Maratonina del Partigiano, l’appuntamento più atteso della frazione di Bonelle che impegna nell’organizzazione i volontari del circolo Arci con la polisportiva e la sezione Anpi " Silvano Fedi ". La manifestazione quest’anno taglia il traguardo della cinquantesima edizione e chi nel corso del tempo ha fatto parte della sua storia ha sentito l’esigenza di scriverne e raccontare fatti, aneddoti, ricordi personali perché non si perda la memoria di un evento nato per dare attraverso lo sport un messaggio di impegno civile e sociale. È così che sono state messe insieme le oltre 180 pagine del volume " Passi di libertà. Le cinquanta edizioni della maratonina del Partigiano ", a cura di Carlo Bonacchi, Stefano Gargini, Antonio Giudice e Nicola Giudice.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 50 anni di ’Maratonina’. Di corsa nei luoghi-simbolo per ricordare la Resistenza

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AL VIA IL CONCORSO PER SCEGLIERE IL LOGO DELLA MARATONINA DI UDINE https://www.friulioggi.it/udine/concorso-scegliere-logo-maratonina-citta-udine-20-aprile-2026/ #fvg #udine #friulioggi - facebook.com facebook

Torna la "Maratonina Città di Prato"! Sono previste modifiche alla viabilità in Piazza delle Carceri e zone limitrofe fino a domenica 19 aprile; anche alcuni percorsi degli autobus verranno deviati. Più info sul sito comunale: comune.prato.it/it/novita/ x.com