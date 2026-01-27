Il 27 gennaio rappresenta un’occasione per ricordare le atrocità del passato, attraverso testimonianze e visite ai luoghi simbolo della persecuzione. È un momento di riflessione collettiva, che invita a mantenere viva la memoria e a promuovere valori di rispetto e tolleranza. Questa giornata invita tutti a un impegno civile e morale, affinché le lezioni della storia siano un monito per il presente e il futuro.

I l 27 gennaio non è una data come le altre. È il giorno in cui l’Italia si raccoglie, da nord a sud, per il Giorno della Memoria 2026: non una celebrazione rituale, ma un atto civile e morale che interpella le coscienze. Dal Palazzo del Quirinale fino alle scuole, alle piazze e alle case di ogni città, il ricordo della Shoah, lo sterminio sistematico del popolo ebraico, si fa responsabilità presente. E, quest’anno la ricorrenza pesa ancora di più essendo trascorsi ottantuno anni da quel 1945 in cui l’Armata Rossa spalancò i cancelli di Auschwitz, rivelando al mondo l’abisso di disumanità che si era consumato nel cuore dell’Europa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Attraverso il racconto di chi è tornato dai lager e la riscoperta dei luoghi simbolo della persecuzione, il 27 gennaio diventa un'occasione per ribadire che ricordare le atrocità del passato è un dovere di tutti

Approfondimenti su Giorno Memoria

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giorno Memoria

Argomenti discussi: Il racconto di mezzo secolo di Europa; La versione di Trump: il racconto dell’anno attraverso le sue parole; Donne, coraggio e libertà: il racconto della Resistenza attraverso il cinema; Storia di Antonia, racconto per voce e carillon di e con Angela Sajeva.

Il racconto sulla Shoah che ogni genitore dovrebbe leggere ai propri figliScopri la vera storia di Ela Pasternak e Marian Kaminski, ebrei polacchi, raccontata nel libro I bambini raccontano la Shoah. Un racconto che ogni genitore dovrebbe condividere con i propri figli. libreriamo.it

Storie di chitarre e di confini, un viaggio racconto multidisciplinare sulle rotte dei migranti attraverso il MediterraneoArezzo, 21 dicembre 2025 – Domenica 28 dicembre alle 17.30 all'Associazione Culturale Francesco Sandrelli in via della repubblica 5 a Camucia verrà presentato: Storie di chitarre e di confini, un ... lanazione.it

Un racconto emozionante fatto attraverso una alternanza di racconto e di musica che ripercorre l' incredibile storia di vita e di sopravvivenza di Venanzio Gibillini che fu tra coloro che finirono a Flossenburg con il trasporto 81, un convoglio della deportazione d - facebook.com facebook