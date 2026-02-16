M’illumino di meno Guardiagrele spegne le luci nei luoghi simbolo del centro storico

Guardiagrele ha spento le luci nei monumenti più importanti del centro storico per partecipare a “M’illumino di meno”. La decisione nasce dalla volontà di ridurre il consumo di energia e coinvolgere la comunità in pratiche più sostenibili. Nella serata, alcuni edifici, tra cui la chiesa principale e il municipio, sono rimasti al buio, creando un’atmosfera suggestiva nel cuore della città.

Per l'edizione di quest'anno, in programma oggi 16 febbraio le luci resteranno spente in piazza San Francesco, alla villa comunale e in largo Garibaldi Anche il Comune di Guardiagrele aderisce a "M'illumino di meno", la campagna di sensibilizzazione per il risparmio energetico promossa da Rai Radio2. Per l'edizione di quest'anno, in programma oggi 16 febbraio, l'amministrazione comunale ha previsto lo spegnimento simbolico della pubblica illuminazione in tre luoghi del centro storico. Le luci resteranno spente in piazza San Francesco dalle 20.30 alle 20.45, alla villa comunale dalle 20.45 alle 21.