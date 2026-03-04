Il pastry chef Tommaso Foglia apre un locale a Milano | quanto costa la sua millefoglie dolce e salata

Il pastry chef Tommaso Foglia, noto per essere stato giudice di Bake Off Italia, ha inaugurato un nuovo locale a Milano. Nel suo locale vengono servite diverse creazioni, tra cui una millefoglie dolce e salata. La millefoglie costa 8 euro, mentre le altre proposte sono disponibili a prezzi variabili. La nuova apertura si inserisce nella scena gastronomica della città.