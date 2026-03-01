Il primo marzo 2026, i musei di tutta la Toscana saranno aperti gratuitamente al pubblico. Questa iniziativa coinvolge istituzioni culturali di diverse città, offrendo l’opportunità di visitare esposizioni e collezioni senza costi. L’offerta sarà valida anche l’8 marzo, giornata dedicata alle donne. L’obiettivo è permettere a più persone di scoprire il patrimonio artistico e storico della regione.

Firenze, 1 marzo 2026 – Il mese di marzo si apre all’insegna della cultura. Oggi e l’8 marzo infatti i musei della Direzione regionale musei della Toscana offriranno al pubblico due giornate speciali all’insegna di aperture festive, ingressi gratuiti e iniziative culturali diffuse in tutto il territorio. Oggi torna infatti l’appuntamento con la Domenica al Museo, che offre l’ingresso gratuito ai luoghi della cultura statali, mentre domenica 8 marzo, Giornata internazionale della Donna, i musei e i luoghi della cultura statali saranno a ingresso gratuito per le donne. Firenze Oggi a Firenze, in quanto prima domenica del mese, è confermato l'ingresso gratuito per tutti alla Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli, nell'ambito dell'iniziativa ministeriale "Domenica al Museo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 1 marzo, musei gratis in tutta la Toscana

4 gennaio, in Toscana musei aperti. E si entra gratisFirenze, 4 gennaio 2026 – Molti musei della Direzione regionale della Toscana e nuovi Musei autonomi saranno aperti oggi, 4 gennaio, gratis per la...

Musei gratis domenica 1 marzo: tutte le mostre in programmaDomenica 1 marzo i musei e i parchi archeologici statali aprono le porte a tutti per visite gratuite con l'iniziativa "Domenica al museo".

