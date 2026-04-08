A Rieti, giovedì 9 aprile alle 18:00, si terrà una cerimonia commemorativa presso Quattro Strade in ricordo di quindici giovani partigiani uccisi dai nazifascisti. L’evento è organizzato dal circolo di Sinistra Italiana AVS e mira a rendere omaggio a coloro che hanno dato la vita durante il periodo della Resistenza. La manifestazione coinvolgerà la comunità locale e si svolgerà in un momento di riflessione collettiva.

Il circolo di Sinistra Italiana AVS a Rieti organizzerà, giovedì 9 aprile alle ore 18:00, una cerimonia commemorativa per i quindici giovani partigiani uccisi dai nazifascisti. L’evento si terrà a Quattro Strade, in prossimità della Chiesa, nel sito esatto dove avvenne l’esecuzione. L’appuntamento nasce dalla volontà di onorare coloro che hanno sacrificato la propria esistenza per conquistare la democrazia e la libertà, opponendosi alla violenza del regime fascista e all’occupazione tedesca. L’iniziativa mira a lasciare una traccia concreta e una testimonianza visibile appartiene alle generazioni future. I protagonisti della memoria storica reatina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti, l’omaggio ai 15 partigiani: torna il ricordo a Quattro Strade

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