Il 16 marzo 2026 sono previste 25 scadenze fiscali distribuite in un solo giorno, interessando diverse categorie di contribuenti. In questa giornata si concentrano numerosi appuntamenti legati a pagamenti e adempimenti obbligatori. Le scadenze coinvolgono aziende, professionisti e cittadini, tutti chiamati a rispettare le date previste nel calendario fiscale.

Il 16 marzo 2026 si concentreranno in 24 ore ben 25 scadenze fiscali, che coinvolgeranno diverse categorie. Buona parte di loro potranno essere divise in tre categorie distinte: le comunicazioni per la dichiarazione precompilata, i versamenti di ritenute e imposte, gli adempimenti dell’Iva. In tutto questi tre gruppi includono 20 delle 25 scadenze previste per il 16 marzo. Rimangono fuori alcuni appuntamenti molto specifici, dall’imposta sugli intrattenimenti alla tobin tax. Le comunicazioni per la dichiarazione precompilata del 16 marzo. La prima categoria di scadenze che si potrà trovare il 16 marzo prossimo è quella delle comunicazioni per la dichiarazione precompilata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Fisco, 25 scadenze in un giorno: tutti gli appuntamenti da segnarsi per il 16 marzo

