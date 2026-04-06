Toscana botteghe aperte dal 7 al 12 aprile tra laboratori e visite guidate

Dal 7 al 12 aprile si svolgono in Toscana le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, un evento che prevede l’apertura di botteghe, laboratori e visite guidate in diverse località della regione. Durante questa settimana, saranno organizzate dimostrazioni e attività che coinvolgono artigiani e maestri, con l’obiettivo di mostrare le tecniche tradizionali e le competenze legate ai mestieri d’arte. La manifestazione si inserisce in un’iniziativa più ampia che coinvolge vari paesi europei.

Firenze, 6 aprile 2026 – Botteghe aperte, laboratori, visite guidate, dimostrazioni: al via il 7 aprile le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, la manifestazione organizzata in vari paesi europei per attirare l’attenzione del grande pubblico sui mestieri d’arte e i Maestri Artigiani. L’edizione toscana è organizzata da Artex in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito delle attività del progetto Officina Creativa Lab, promosso dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana. Pasquetta, tra fiere e mercatini. Le bellezze per vivere il territorio Nella settimana dal 7 al 12 aprile in tutta la Toscana, i Maestri Artigiani terranno laboratori, organizzeranno aperture straordinarie e visite in bottega. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, botteghe aperte dal 7 al 12 aprile tra laboratori e visite guidate Artigianato, dal 7 al 12 aprile botteghe aperte e laboratori per le Gema 2026Firenze, 2 aprile 2026 – Artex organizza il 7 aprile, in collaborazione con Unicoop Firenze, l'edizione toscana delle Giornate europee dei mestieri... Al Castello Carlo V visite guidate e laboratori per bambini tra storia e archeologiaLECCE - Sabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal ministero della Cultura per promuovere la cultura del... Temi più discussi: Artigianato, dal 7 al 12 aprile botteghe aperte e laboratori per le Gema 2026; Giornate Europee dei Mestieri d'Arte 2026: botteghe aperte e laboratori di Artex a Firenze; Toscana, artigiani in mostra: una settimana tra botteghe e laboratori; Arezzo, dal panno del Casentino al legno di Anghiari:. Arezzo, dal panno del Casentino al legno di Anghiari: gli artigiani aretini si raccontano per le Gema 2026Per le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, dal 7 al 12 aprile vengono organizzate viste guidate alla Premiata Tessitura Tacs di Stia e nella bottega dell'ebanista Santi del Sere di Anghiari. Ad Arez ... lanazione.it Artigianato, dal 7 al 12 aprile botteghe aperte e laboratori per le Gema 2026Le iniziative fanno parte del calendario delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte organizzate da Artex in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito delle attività del progetto Officina Creativ ... msn.com Sono attivi anche due Canadair per l’incendio scoppiato ieri sera al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, tra Pracchia e Biagioni. I mezzi fanno rifornimento all’invaso regionale del Bilancino. Sul posto decine di squadre di volontari, operatori e Vigili de facebook Carburanti, Pasquetta salata: in Toscana il gasolio supera i 2,6 euro al litro. I prezzi provincia per provincia x.com