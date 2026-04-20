Allegri e le vittorie di corto muso una spiegazione c' è Anche se il re del gol di scarto è un altro

In questa stagione, la squadra ha ottenuto otto vittorie con risultato di 1-0 e in tredici occasioni ha vinto con un solo gol di scarto nelle 33 giornate di campionato. Tra gli allenatori, solo un altro ha registrato un numero superiore di successi con margini così stretti. La tendenza alle vittorie di misura caratterizza le prestazioni della squadra in questa annata.

Vincere con il gol di un giocatore chiamato Cavallo Pazzo è il massimo del cortomusismo. Max Allegri fa 1-0 a Verona con una partita delle sue, che da settembre sfodera con la stessa naturalezza con la prima come con l’ultima in classifica: rischiare poco, segnare un gol e difenderlo. Alla faccia della settimana del design che sta per cominciare a Milano, il Milan ha un solo aspetto e non sente l’esigenza di variare per il diletto del pubblico. Le statistiche colpiscono: il Milan in 33 giornate ha vinto 8 volte per 1-0 e in 13 occasioni con un gol di scarto. Nei cinque grandi campionati europei, solo il Napoli è andato oltre con 14 successi di corto muso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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