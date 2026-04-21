Ventitré aerei militari statunitensi sono partiti questa mattina dalla base di Aviano per raggiungere il Golfo. Il trasferimento fa parte di un movimento strategico che coinvolge diverse operazioni e attività di routine dell'esercito. La partenza è avvenuta in modo coordinato, senza incidenti o interruzioni, e conferma la presenza di forze americane nella regione. La missione si inserisce in un quadro di rotazioni e attività di mantenimento della presenza militare.

Ventitré velivoli militari statunitensi hanno lasciato la base di Aviano per dirigersi verso il Golfo, un movimento che ha riacceso memorie legate a una gestione strategica del territorio che risale agli anni Settanta. L’operazione recente richiama vividamente il periodo in cui quella stessa zona era il fulcro delle attività di ricognizione verso la Jugoslavia, con una presenza militare massiccia e una distribuzione delle forze armate italiane concentrata prevalentemente nel Friuli. Tra logistica militare e vita quotidiana nella caserma Zappalà. Le dinamiche che oggi vedono decollare i reparti americani verso il Medio Oriente ricordano la realtà vissuta nel 1976 da chi prestava servizio presso la caserma Zappalà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 23 jet USA da Aviano al Golfo: riparte il grande movimento militare

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