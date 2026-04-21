21 aprile chiude la Disabilty Week dell’Università di Firenze

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si conclude la Disability Week organizzata dall’Università di Firenze, un evento che ha visto una serie di iniziative dedicate a promuovere l’inclusione e l’accessibilità. Durante tutta la settimana sono stati organizzati incontri, workshop e attività volte a sensibilizzare studenti e personale sulla tematica della disabilità. La manifestazione ha coinvolto diverse aree dell’ateneo, con l’obiettivo di favorire una partecipazione più attiva e consapevole.

Firenze, 21 aprile 2026 – Si chiude oggi la Disability Week promossa dall’Università di Firenze, un ricco programma articolato di iniziative pensato per rafforzare una cultura dell’inclusione, dell’accessibilità e della partecipazione attiva all’interno e all’esterno della comunità accademica. La giornata conclusiva, martedì 21 aprile, si svolge al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze (ore 10 – piazza del Duomo 9) ed è dedicata al tema cruciale della transizione scuola-lavoro per le persone con disabilità, con un focus sulle buone pratiche per l’autonomia. L’evento sarà aperto dagli interventi istituzionali portati dalla rettrice Alessandra...🔗 Leggi su Lanazione.it

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