21 aprile chiude la Disabilty Week dell’Università di Firenze

Oggi si conclude la Disability Week organizzata dall’Università di Firenze, un evento che ha visto una serie di iniziative dedicate a promuovere l’inclusione e l’accessibilità. Durante tutta la settimana sono stati organizzati incontri, workshop e attività volte a sensibilizzare studenti e personale sulla tematica della disabilità. La manifestazione ha coinvolto diverse aree dell’ateneo, con l’obiettivo di favorire una partecipazione più attiva e consapevole.

Firenze, 21 aprile 2026 – Si chiude oggi la Disability Week promossa dall’Università di Firenze, un ricco programma articolato di iniziative pensato per rafforzare una cultura dell’inclusione, dell’accessibilità e della partecipazione attiva all’interno e all’esterno della comunità accademica. La giornata conclusiva, martedì 21 aprile, si svolge al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze (ore 10 – piazza del Duomo 9) ed è dedicata al tema cruciale della transizione scuola-lavoro per le persone con disabilità, con un focus sulle buone pratiche per l’autonomia. L’evento sarà aperto dagli interventi istituzionali portati dalla rettrice Alessandra...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 21 aprile, chiude la Disabilty Week dell’Università di Firenze Notizie correlate Leggi anche: Green Week 2026, l’Università di Firenze promuove l'appuntamento annuale con la sostenibilità Week end 21-22 marzo a Firenze e in Toscana: giornate FAI di primavera, spettacoli, eventiConcerto di Achille Lauro al Nelson Mandela Forum in Piazza Berlinguer, sabato 21 e domenica 22 alle 21: biglietti esauriti; attenzione: domenica 22... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 21 aprile, chiude la Disabilty Week dell’Università di Firenze; Formazione, cultura, cinema e politiche sociali: la Disability Week promossa dall'Università di Firenze; L’Università di Firenze promuove la Disability Week; Al via la Disability week. 21 aprile, chiude la Disabilty Week dell’Università di FirenzeLa giornata conclusiva al Museo dell'Opera del Duomo. In via Capponi visite oculistiche preventive gratuite ... msn.com Università di Firenze, al via la Disability Week: un ciclo di iniziative tra sport, cultura e lavoroL'Università di Firenze promuove dal 17 al 21 aprile la Disability Week, un programma di iniziative sul tema della disabilità, pensato per rafforzare una cultura dell’inclusione, dell’accessibilità e ... 055firenze.it Nell’ambito della Unifi Green Week 2026, il 23 aprile il Museo La Specola ospita “The Green Perspective: finding balance in the natural world”, un appuntamento in lingua inglese dedicato a studenti e dottorandi per riflettere sui temi della biodiversità e della s - facebook.com facebook L'Università di Firenze presenta la Disability Week: uguali nella diversità. Dal 17 al 21 aprile, un programma di iniziative dedicato a inclusione, accessibilità e pari opportunità, aperte alla comunità accademica e alla cittadinanza. "Un'occasione per riflettere sull x.com