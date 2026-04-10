L’Università di Firenze ha annunciato l’edizione 2026 di Green Week, l’appuntamento annuale dedicato alla sostenibilità. L’evento si svolgerà in diverse location del campus e durerà una settimana, coinvolgendo studenti, docenti e cittadini. Durante la settimana si terranno conferenze, laboratori e attività pratiche rivolte a promuovere pratiche più sostenibili nelle abitudini quotidiane. La manifestazione è stata presentata tramite comunicati ufficiali dall’ateneo.

Firenze, 19 aprile 2026 - Cambiare prospettiva. Trasformando ogni scelta quotidiana in un investimento sul domani: natura, cultura e innovazione sono il cuore della quarta edizione della Green Week 2026, la rassegna di eventi promossa dal Green Office dell'Ateneo fiorentino in collaborazione con Euniwell e la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. a manifestazione si svolge da sabato 18 a venerdì 24 aprile, in linea con la Giornata Mondiale della Terra - mercoledì 22 - e la Settimana verde dell'Unione Europea dedicata alla prosperità e la resilienza economica nel rispetto dell'ambiente. "La rassegna è un albero di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Green Week 2026, l’Università di Firenze promuove l'appuntamento annuale con la sostenibilità

Torna Telefisco, l’appuntamento annuale con gli esperti del Sole 24 Ore sulle principali novità fiscaliDomani, giovedì 5 febbraio, a partire dalle ore 9, torna Telefisco, l’evento digitale del Sole 24 Ore dedicato all’analisi e all’approfondimento...

Green Game 2026: a Roma la sfida della sostenibilità incorona i nuovi campioni del ricicloArezzo, 3 aprile 2026 – Green Game 2026: a Roma la sfida della sostenibilità incorona i nuovi campioni del riciclo: Isis “Valceresio” di Bisuschio...

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Giornata della Terra, torna la Green Week dell’Università di FirenzeDa sabato 18 a venerdì 24 aprile l’Università di Firenze apre le porte alla sostenibilità con la quarta edizione della Unifi Green Week, trasformando l’Ateneo in un vero e proprio laboratorio di idee, ... gonews.it

Green Food Week”, il Comune di Castorano premiato a Roma - facebook.com facebook