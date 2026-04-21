Un revenge movie sudafricano pensato e tarato a misura d'intrattenimento svogliato, da vedere e dimenticare. Con una riflessione: ma questo è il massimo che arriva in top 10? Soliti ingredienti, solita cottura, solito tutto. Chiaro: finché c'è qualcuno che li guarda, perché smettere di produrre certi film? 180, diretto dal sudafricano Alex Yazkek, parte dal più classico dei presupposti per delineare 90 minuti dalla forte linearità, nei quali si promuove - lecitamente? - una visione adatta ad ogni forma di distrazione, ragionando per schemi e mai per sfumature, accontentandosi di accompagnare (passivamente) lo spettatore fino ai titoli di coda.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 180, recensione: sì, l'ennesimo "crudo crime thriller" di Netflix

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