Crime 101 recensione | un thriller tutto d' un pezzo

La serie Crime 101 conquista con un thriller intenso e diretto, ispirato a un racconto di Don Winslow. Bart Layton porta in scena un noir che si fa sentire, forte e coinvolgente. Tuttavia, alcuni spettatori segnalano che dura troppo, allungando troppo la storia e rischiando di perdere ritmo. Nonostante questo, il film si fa seguire, grazie a un cast convincente e a un ritmo che tiene incollati.

Da un racconto di Don Winslow, Bart Layton porta in scena un marmoreo ed emotivo noir. Nota dolente? L'eccessiva durata. Grande cast: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry e Barry Keoghan. Tutto è più facile, se dietro ci sono le parole di Don Winslow. Partendo dall'omonimo racconto dell'autore, Bart Layton porta in scena Crime 101 - La strada del crimine. Un thriller che, fin da subito, mette le cose in chiaro, lasciando decantare una tensione mai del tutto esplosiva, eppure sedimentata attorno ai personaggi che, come genere vuole, ricalcano precisi archetipi. Efficaci, approfonditi al punto giusto, elementi di una tela criminale che, come tradizione vuole, fonde e confonde i buoni con i cattivi, la legge con i fuorilegge. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller diretto da Bart Layton e ispirato a un racconto di Don Winslow.

Le prime reazioni al nuovo thriller con Chris Hemsworth sono arrivate sui social.

