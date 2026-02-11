Dai crime psicologici agli intrighi politici internazionali | le migliori serie thriller da vedere su Netflix per chi ama suspense e colpi di scena continui

Netflix propone una vasta scelta di serie thriller che vanno dai crime psicologici agli intrighi politici internazionali. Le atmosfere sono spesso cupe e l’atmosfera noir si mescola a trame costruite su relazioni ambigue e segreti di famiglia. Chi cerca suspense e colpi di scena troverà sicuramente qualcosa di interessante tra queste produzioni.

D alle atmosfere noir più cupe ai thriller psicologici costruiti su relazioni ambigue e segreti familiari, le migliori serie thriller da vedere su Netflix dimostrano quanto il genere continui a reinventarsi. Nuovi protagonisti carismatici, trame ricche di twist e ambientazioni spettacolari trasformano ogni uscita in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tensione narrativa. Eccone dieci disponibili adesso sulla piattaforma. "La sua verità" Una giornalista e il suo ex marito detective indagano sul ritrovamento di un cadavere. La tensione personale tra i due trasforma l'indagine in un gioco di sospetti reciproci.

