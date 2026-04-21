1000 Miglia | programma completo e percorso 2026

La 1000 Miglia del 2026 sta per tornare, con un percorso che attraversa diverse regioni e paesaggi affascinanti. La manifestazione si svolgerà nel rispetto di un programma ufficiale che prevede tappe e punti di partenza e arrivo distribuiti lungo il tragitto. L’evento coinvolge vetture storiche e moderne, attirando appassionati e partecipanti da varie parti del mondo. La corsa si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel settore automobilistico.

La corsa più bella del mondo torna a far sognare e scalda ufficialmente i motori: un appuntamento che non è solo una competizione, ma un viaggio nel tempo tra eleganza, storia e paesaggi senza pari.Dal 9 al 13 giugno, oltre 400 vetture storiche affronteranno un viaggio attraverso paesaggi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it 1000 miglia opening Day in Dubai 2025 Notizie correlate Leggi anche: Auto, al via la 1000 Miglia Experience Florida 2026 Leggi anche: 1000 Miglia 2026, Brescia scalda i motori: selezionate oltre 400 vetture Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tutto pronto per la rievocazione storica della 1000 Miglia; Lo spettacolo della Mille Miglia fa di nuovo tappa a Siena; 43° Rally Mille Miglia: Perico già fuori…Pedersoli punta al successo; LA 1000 MIGLIA TORNA A SIENA L'11 GIUGNO 2026. 1000 Miglia Experience Italy 2026 in Puglia: percorso completo, programma, auto e tappe1000 Miglia Experience Italy 2026: la grande gara tra i tesori della Puglia Un’edizione storica: tutta in Puglia dal 9 al 12 aprile 2026 1000 Miglia Experience Italy 2026 Puglia, percorso e programma: ... msn.com Stellantis Heritage presente alla 1000 Miglia con tre marchiLa 43esima edizione della rievocazione della 1000 Miglia, in programma dal 17 al 21 giugno, Stellantis Heritage parteciperà sotto l'egida di tre esemplari di Alfa Romeo, Fiat e Maserati. Partenza ... ansa.it Trovato un corpo al largo delle coste galluresi: è di uno dei pescatori dispersi a Santa Maria Navarrese Il recupero ad alcune miglia dall’isola di Mortorio da parte della Capitaneria di Olbia facebook Le prime parole degli astronauti: "Quando sei a 200mila miglia da casa non vedi l'ora di tornare" - la Repubblica x.com