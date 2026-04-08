1000 Miglia 2026 Brescia scalda i motori | selezionate oltre 400 vetture

A pochi mesi dall'edizione del 2026, Brescia si prepara a ospitare nuovamente la 1000 Miglia. La Commissione incaricata della selezione ha concluso i controlli e ha annunciato l’elenco di più di 400 vetture ammesse alla gara. Sono stati scelti equipaggi provenienti da vari paesi, pronti a partecipare alla manifestazione che richiama appassionati e storiche automobili. La città si appresta a vivere un evento che richiama il passato delle competizioni automobilistiche.

Brescia torna al centro della scena. La Commissione selezionatrice ha chiuso i lavori e ha definito l’elenco delle vetture ammesse alla 1000 Miglia 2026: oltre 400 equipaggi pronti a riportare sulle strade il fascino senza tempo della Freccia Rossa.Un passaggio fondamentale che, anno dopo anno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Lo spettacolo della 1000 Miglia, lo stile Liberty cornice dei motori: al Tettuccio un intreccio unicoMontecatini, 21 marzo 2026 – La città attende 150mila persone il 10 giugno per assistere all’arrivo della 1000 Miglia. Leggi anche: Auto, al via la 1000 Miglia Experience Florida 2026 Temi più discussi: La 1000 Miglia formato 2026: fra le novità c’è Lumezzane; 1000 Miglia 2026: pubblicato l’elenco delle vetture ammesse; 1000 Miglia 2026: Vesco-Salvinelli sfidano i big, in gara anche Fisichella, Capirossi e Cracco; Evento auto 1000 Miglia Brescia 2026: leggenda in movimento (9-13 giugno 2026). 1000 Miglia 2026, Brescia scalda i motori: selezionate oltre 400 vettureBrescia torna al centro della scena. La Commissione selezionatrice ha chiuso i lavori e ha definito l’elenco delle vetture ammesse alla 1000 Miglia 2026: oltre 400 equipaggi pronti a riportare sulle ... bresciatoday.it 1000 Miglia 2026: oltre 400 equipaggi pronti a sfidare le strade d’ItaliaLa celebre corsa storica torna dal 9 al 13 giugno, con vetture d’epoca e protagonisti internazionali. Tra gli iscritti Vesco-Salvinelli, che cercano il settimo successo. Attesi anche Fisichella, Capir ... quibrescia.it - 1 giorno alla partenza della seconda edizione della 1000 Miglia Experience Italy 55 vetture, tra storiche e moderne, si metteranno in viaggio per circa 650 km, attraversando i paesaggi più affascinanti della Puglia: borghi senza tempo, scorci sul mare e stra - facebook.com facebook Mille Miglia, il mondo al via. E c’è la super sfida Fisichella-Capirossi x.com