Auto al via la 1000 Miglia Experience Florida 2026

La 1000 Miglia Experience Florida 2026 parte da Miami, portando in strada auto storiche e appassionati da tutto il mondo. La causa è il crescente interesse per le competizioni di auto d’epoca, che spinge gli organizzatori a proporre questa gara su strade americane. La corsa si svolge dal 20 al 23 febbraio e coinvolge oltre 150 vetture storiche, creando un evento di grande richiamo per gli appassionati di motori. La manifestazione si conferma come un momento fondamentale per il settore.

MIAMI (FLORIDA) (ITALPRESS) – La declinazione statunitense della "corsa più bella del mondo", come la definì Enzo Ferrari, torna in Florida dal 20 al 23 febbraio 2026 per la sua seconda edizione. Sono circa settanta gli equipaggi confermati nelle diverse categorie, con un parterre che rispecchia il mix internazionale dello scorso anno e una forte presenza della community di appassionati statunitensi. Più di un semplice rally, la 1000 Miglia Experience Florida unisce competizione, heritage italiano e ospitalità in un percorso altamente curato. Il programma si è aperto venerdì 20 febbraio con una giornata completa di Training Day a Naples presso l'Hyper Club Evaluation Center & Johnny Bòhmer Proving Grounds, comprensiva di verifiche tecniche e sportive e di una Opening Dinner al Revs Institute Museum, sede della leggendaria Miles Collier Collections.