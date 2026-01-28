Cenerentola danza al Municipale la fiaba senza tempo inaugura febbraio al teatro

Domenica pomeriggio al Teatro Municipale di Piacenza, il balletto

Secondo appuntamento della Stagione Danza del Teatro Municipale, Cenerentola è un balletto in tre atti, una nuova produzione che prende vita grazie alle coreografie firmate da Caterina Calvino Prina con Egor Scapaciov e Ekaterina Dalskayam, e che incontra la sensibilità ed il talento del giovane compositore Antonio Ignoto. Una produzione elegante, vivace e poetica, pensata per un pubblico di tutte le età, Cenerentola è un titolo capace di coinvolgere grandi e piccoli, raccontando un mondo incantato fatto di sogni, ironia e speranza. A completare la messa in scena i costumi di Simonetta Sangari, curati nei dettagli e nelle cromie dalle mani di Alice Dardegno, volti a valorizzare ogni quadro narrativo, e le luci di Alessandro Cappellini.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Cenerentola" è un balletto che, attraverso la fiaba, invita a riflettere sulla danza come forma di espressione.

