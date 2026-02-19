Foggia saluta il Carnevale con lo show ' Nostalgia 90'

A Foggia, il Carnevale si accende con lo spettacolo 'Nostalgia 90', che ha riscosso grande successo l’anno scorso. La causa è il richiamo irresistibile degli anni ’90, che attira famiglie e appassionati di musica. La serata presenta effetti speciali sorprendenti e scenografie elaborate, portando sul palco i brani più celebri di quegli anni. La produzione coinvolge artisti e musicisti pronti a rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile. Gli organizzatori sperano di ripetere il trionfo anche quest’anno. La festa continua fino a tarda notte.

Dopo il successo dell'anno scorso, torna a Foggia 'Nostalgia '90', show che coinvolge intere generazioni con una produzione imponente: effetti speciali, scenografie mozzafiato e i successi iconici che hanno segnato un'epoca. L'appuntamento è per sabato 21 febbraio a partire dalle 21 in piazza Umberto Giordano per chiudere i festeggiamenti del Carnevale 2026. La festa - nata dalla sinergia tra Comune e Pro Loco Foggia - inizierà dando voce al futuro. Prima del main show, il palco sarà tutto per i giovani rapper locali. Uno spazio fortemente voluto per permettere ai talenti del territorio di esprimersi, raccontarsi e scaldare il pubblico con le loro rime, confermando Foggia come fucina di creatività urbana.