Il weekend in Liga è stato caratterizzato da un’atmosfera retrò, con molte squadre che hanno indossato maglie ispirate agli anni ’90. Sono state protagoniste immagini di nostalgia per i tifosi, con divise che richiamano quel periodo. Tuttavia, tra le assenze significative, c’è stata quella del grande club che quest’anno non ha partecipato alle partite, creando un vuoto evidente nel panorama calcistico nazionale.

Quello che si è appena concluso è stato il weekend calcistico più nostalgico di Spagna. Dal 10 al 13 aprile 2026, infatti, in occasione della 31esima giornata di La Liga e della 34esima di La Liga Hypermotion, 38 club su 42 sono scese in campo con maglie vintage ispirate ai modelli degli anni Ottanta, Novanta e primi Duemila. L’iniziativa, chiamata Retro Matchday, coinvolge non solo le divise da gara, ma anche quelle degli arbitri, i palloni e perfino le grafiche televisive, trasformando l’intero weekend in un viaggio collettivo nella memoria del calcio spagnolo. L’idea è nata per riportare in vita estetica, simboli e identità che hanno segnato la storia del campionato iberico.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Weekend vintage in Liga: maglie anni ’90, nostalgia e un grande assente (il Real Madrid)

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