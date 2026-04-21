1 maggio a Quasano

Il primo maggio a Quasano si svolgerà una giornata dedicata alla scoperta dell’Alta Murgia. Sono previste escursioni che attraversano paesaggi naturali, con l’obiettivo di osservare erbe spontanee e orchidee selvatiche presenti nella zona. L’evento invita i partecipanti a immergersi nell’ambiente autentico del territorio, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino l’ecosistema murgiano. La giornata si svolgerà interamente all’aperto, tra percorsi naturalistici e incontri con esperti del settore.

1 MAGGIO A QUASANO Preparati a vivere una giornata immersa nella natura autentica dell’Alta Murgia!Ti aspettano escursioni tra paesaggi mozzafiato, alla scoperta di erbe spontanee e orchidee selvatiche, per conoscere da vicino il prezioso ecosistema murgiano.Un’esperienza che unisce natura, sport.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Escursioni a QuasanoESCURSIONI A QUASANO – 12 APRILE Una mattinata immersi nella natura alla scoperta dei suggestivi sentieri dell’Alta Murgia. Festival del Maggio e Maggio Aperto: una sinfonia perfettaPresentato il programma di “Maggio aperto” assieme alle otto principali istituzioni musicali fiorentina; tra le novità “Una Traviata da cortile” di e...